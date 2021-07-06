МВД допускает заказной характер избиения активиста в Тамбовской области

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Нападение на жителя Тамбовской области, который во время прямой линии пожаловался президенту Владимиру Путину на строительство мусорного полигона, могло иметь заказной характер, его исполнителям была обещана крупная сумма, сообщили в МВД. В настоящее время заказчика преступления ищут.
МВД допускает заказной характер избиения активиста в Тамбовской области
  • РИА Новости

«Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Берёзовка носило заказной характер и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время четверо человек заключены под стражу.

2 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сделает запрос в МВД по поводу ситуации с избиением активиста, который обратился к властям с просьбой не допустить строительство мусорного полигона.

Как сообщало РИА Новости, 30 июня, в день прямой линии, активисту порезали колесо автомобиля, а 1 июля на него напали около дома.

По словам представителя областной администрации, у нападения на Романа Герасимова «есть несколько возможных сценариев».

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