МВД допускает заказной характер избиения активиста в Тамбовской области

Нападение на жителя Тамбовской области, который во время прямой линии пожаловался президенту Владимиру Путину на строительство мусорного полигона, могло иметь заказной характер, его исполнителям была обещана крупная сумма, сообщили в МВД. В настоящее время заказчика преступления ищут.

«Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Берёзовка носило заказной характер и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время четверо человек заключены под стражу.

2 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сделает запрос в МВД по поводу ситуации с избиением активиста, который обратился к властям с просьбой не допустить строительство мусорного полигона.

Как сообщало РИА Новости, 30 июня, в день прямой линии, активисту порезали колесо автомобиля, а 1 июля на него напали около дома.

По словам представителя областной администрации, у нападения на Романа Герасимова «есть несколько возможных сценариев».