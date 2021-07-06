В Подмосковье рассказали о ходе программы по передаче земли многодетным семьям

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Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила городские округа, в которых обеспечили земельными участками наибольшее количество многодетных семей в 2021 году.
В Подмосковье рассказали о ходе программы по передаче земли многодетным семьям
  • Pixabay

Об этом сообщает «Радио 1».

Лидером стал городской округ Богородский, где администрация передала земельные участки 94 семьям.

В Серпухове участки получили 75 семей, в Люберцах — 65, в Химках — 61, в Орехово-Зуевском районе — 54, в Коломне — 49, в Раменском — 46, в Чехове — 38, в Волоколамском, Солнечногорске и Сергиево-Посадском — по 31, в Егорьевске — 30 многодетных семей.

Всего с начала реализации соответствующего закона в 2011 году земельные участки получили 28 890 многодетных семей Подмосковья.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», число многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличилось на 10 тыс. за три года. Их общее число превысило 47 тыс. в 2021 году.

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