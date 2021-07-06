Среди молодёжи Свердловской области вырос спрос на профобразование
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О новой тенденции среди молодёжи URA.RU рассказал заместитель министра образования региона Юрий Зеленов, курирующий профессиональное образование в Свердловской области.
«Поразили нынче студенты. Если раньше как было: не поступили в институт — шли в техникум, колледж, то сегодня в наших техникумах появились конкурсы. Многие не только после окончания 9-го, но и 11-го класса сейчас стремятся получить рабочую профессию, и эта тенденция растёт. Это потрясающе!» — прокомментировал он.
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