Аэропорт Симферополь обслужил рекордное за полгода количество пассажиров

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Международный аэропорт Симферополь впервые в своей истории обслужил за полгода более 2,5 млн пассажиров.
Аэропорт Симферополь обслужил рекордное за полгода количество пассажиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Международный аэропорт Симферополь за первые шесть месяцев 2021 года принял и отправил 2,536 млн пассажиров, что в три раза превышает показатели прошлогоднего аналогичного периода и на 30% — период 2019 года.

«Более 2,5 млн пассажиров к середине года крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории», — уточняется в тексте.

Так, в пятёрку самых популярных направлений в первом полугодии вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Как сообщал «Янтарный край», в период зимних каникул Калининградскую область посетили более 50 тыс. туристов — на 10% больше, чем годом ранее.

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