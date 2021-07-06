Аэропорт Симферополь обслужил рекордное за полгода количество пассажиров

Международный аэропорт Симферополь впервые в своей истории обслужил за полгода более 2,5 млн пассажиров.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Международный аэропорт Симферополь за первые шесть месяцев 2021 года принял и отправил 2,536 млн пассажиров, что в три раза превышает показатели прошлогоднего аналогичного периода и на 30% — период 2019 года.

«Более 2,5 млн пассажиров к середине года крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории», — уточняется в тексте.

Так, в пятёрку самых популярных направлений в первом полугодии вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Как сообщал «Янтарный край», в период зимних каникул Калининградскую область посетили более 50 тыс. туристов — на 10% больше, чем годом ранее.