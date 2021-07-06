Глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию от COVID-19

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию от COVID-19.

«Во вторник, 6 июля, Алексей Цыденов получил прививку от коронавирусной инфекции. Срок ревакцинации и вид вводимой вакцины определены врачом. Осенью 2020 года он впервые получил прививку от коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение его пресс-службы.

По словам Цыденова, он не болел COVID-19.

Ранее RT опубликовал видео из Бурятии, где в связи с ростом заболеваемости коронавирусом дни с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочими.