Глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию от COVID-19

Короткая ссылка
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию от COVID-19.
Глава Бурятии Алексей Цыденов прошёл ревакцинацию от COVID-19
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Во вторник, 6 июля, Алексей Цыденов получил прививку от коронавирусной инфекции. Срок ревакцинации и вид вводимой вакцины определены врачом. Осенью 2020 года он впервые получил прививку от коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение его пресс-службы.

По словам Цыденова, он не болел COVID-19.

Ранее RT опубликовал видео из Бурятии, где в связи с ростом заболеваемости коронавирусом дни с 27 июня по 11 июля объявлены нерабочими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить