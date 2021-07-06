На Кубани прошли учения зенитчиков Черноморского флота

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Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника на важные объекты Черноморского флота (ЧФ) в Краснодарском крае.
На Кубани прошли учения зенитчиков Черноморского флота
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В соответствии с замыслом учения, расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения», — говорится в публикации.

Ранее сайт Inforeactor передавал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.

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