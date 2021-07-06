Холдинг «Технодинамика» провёл испытания парашютной системы для собак
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Подвесная система предназначена как для одиночных прыжков, так и для тандемных — в таком случае инструктор совершает прыжок с кинологом и собакой.
Десантирование собаки в настоящее время возможно с высоты до 4 тыс. м.
По словам замдиректора центра проектирования, главного конструктора по парашютостроению «Технодинамики» Алексея Козина, возможность её увеличения до 8 тыс. м также прорабатывается.
Однако для этого понадобится специальное кислородное оборудование для животного.
Как уточняется, после десантирования все собаки чувствовали себя хорошо и были готовы выполнять команды.
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