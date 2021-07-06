Холдинг «Технодинамика» провёл испытания парашютной системы для собак

В холдинге «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» провели финальные испытания подвесной парашютной системы для собак. Уникальное оборудование предназначено для оперативного десантирования человека вместе со служебным псом в труднодоступные места.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Подвесная система предназначена как для одиночных прыжков, так и для тандемных — в таком случае инструктор совершает прыжок с кинологом и собакой.

Десантирование собаки в настоящее время возможно с высоты до 4 тыс. м.

По словам замдиректора центра проектирования, главного конструктора по парашютостроению «Технодинамики» Алексея Козина, возможность её увеличения до 8 тыс. м также прорабатывается.

Однако для этого понадобится специальное кислородное оборудование для животного.

Как уточняется, после десантирования все собаки чувствовали себя хорошо и были готовы выполнять команды.

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