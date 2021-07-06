Начинающих волонтёров Москвы приглашают в программу «Включайся!»

Для начинающих волонтёров ресурсного центра «Мосволонтёр» запустили обучающую онлайн-программу «Включайся!».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как уточняется, мероприятие пройдёт в дистанционном формате с 12 по 17 июля.

У участников будет возможность познакомиться с основами добровольчества и узнать, какие нужны навыки, чтобы стать волонтёром.

«Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтёров. Программа «Включайся!» пройдёт уже в третий раз в этом году. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ. Их аудитория превысила 6,5 тыс. человек. Большая часть слушателей — молодёжь», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба.