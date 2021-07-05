ТАСС: Москалькова госпитализирована с коронавирусом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС со ссылкой на окружение омбудсмена.
ТАСС: Москалькова госпитализирована с коронавирусом
  • globallookpress.com
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По словам собеседника агентства, она чувствует себя удовлетворительно и находится на лечении под наблюдением врачей.

Он добавил, что работа в аппарате Москальковой идёт по плану.

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