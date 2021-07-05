Москва и Петербург попали в топ-10 городов мира по росту цен на жильё

Москва и Санкт-Петербург попали в рейтинг Global Residential Cities Index по росту цен на жильё по итогам I квартала 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на международную консалтинговую компанию Knight Frank.

Специалисты изучили цены на жильё в 150 городах мира за год. В среднем годовой рост составил 7,4%.

«Москва заняла седьмую строчку индекса с положительной динамикой цен в 22,4%, при этом год назад столица находилась только на 143-м месте рейтинга (–3,6%)», — заявили в компании.

Петербург переместился с шестой на восьмую позицию — +14,0% в январе-марте 2020 года и +22,1% по итогам аналогичного периода 2021-го.

Лидируют Измир (+33,9%), Анкара (+30,3%) и Веллингтон (+30,1%).

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.