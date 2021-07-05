В Москве запустили 650 электробусов по 49 маршрутам за три года

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На 49 маршрутах в Москве вышло 650 электробусов за три года, заявили в пресс-службе Дептранса.
В Москве запустили 650 электробусов по 49 маршрутам за три года
  • © Портал мэра и правительства Москвы / Максим Денисов

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«За это время электробусы доказали, что могут бесперебойно работать в любых погодных условиях — аномальная жара или холода не влияют на качество работы инновационного транспорта», — сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, к 2030 году все городские маршруты будет обслуживать экологичный транспорт.

Как добавили в департаменте, использование автобусов на электрической тяге сократило выбросы загрязняющих веществ на 40 тыс. тонн в 2020 году. Замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60,7 тыс. тонн в год.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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