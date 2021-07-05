В Москве появится новое общественно-деловое пространство

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о новом общественно-деловом пространстве, которое будет создано на западе столицы, в районе Тропарёво-Никулино.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Участок в районе Тропарёво-Никулино общей площадью 0,68 га будет реорганизован в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Благодаря этому на месте объекта долгостроя появится новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

На новой территории смогут открыться в том числе магазины, фитнес-клубы и банки, уточняется в сообщении.

По оценкам властей, обустройство общественного пространства позволит создать в Москве более 500 рабочих мест.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.