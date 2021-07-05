В Москве появится новое общественно-деловое пространство
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Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
«Участок в районе Тропарёво-Никулино общей площадью 0,68 га будет реорганизован в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Благодаря этому на месте объекта долгостроя появится новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.
На новой территории смогут открыться в том числе магазины, фитнес-клубы и банки, уточняется в сообщении.
По оценкам властей, обустройство общественного пространства позволит создать в Москве более 500 рабочих мест.
Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.