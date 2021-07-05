Лётчики Северного флота примут участие в параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который запланирован на 25 июля, примут участие лётчики Северного флота.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«Палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24 и вертолёты Ка-27 и Ми-8 будут действовать с аэродромов Западного военного округа, расположенных в Ленинградской области и Карелии», — сказано в сообщении.

Также в параде будут участвовать противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142.

В общей сложности от Северного флота в Главном военно-морском параде примут участие более 20 экипажей самолётов и вертолётов, уточнили в министерстве.

Ранее сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.