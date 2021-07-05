Лётчики Северного флота примут участие в параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

Короткая ссылка
В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который запланирован на 25 июля, примут участие лётчики Северного флота.
Лётчики Северного флота примут участие в параде в честь Дня ВМФ в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«Палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, истребители-перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24 и вертолёты Ка-27 и Ми-8 будут действовать с аэродромов Западного военного округа, расположенных в Ленинградской области и Карелии», — сказано в сообщении.

Также в параде будут участвовать противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142.

В общей сложности от Северного флота в Главном военно-морском параде примут участие более 20 экипажей самолётов и вертолётов, уточнили в министерстве.

Ранее сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить