В ЯНАО ввели ограничения на плановую госпитализацию

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ограничивают плановую госпитализацию жителей. В стационар смогут попасть только привитые от коронавируса пациенты и некоторые категории граждан.
В ЯНАО ввели ограничения на плановую госпитализацию
  • Reuters

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения округа.

«Ограничение не распространяется на людей с QR-кодом, переболевших в течение шести месяцев до даты госпитализации, на беременных, на ВИЧ-инфицированных, на ревматологических и гематологических пациентов, на больных туберкулёзом. Также жители региона могут быть госпитализированы для проведения паллиативной помощи и гемодиализа», — пояснили в пресс-службе профильного департамента.

При этом в регионе продолжается оказание экстренной, неотложной и плановой помощи.

Как ранее сообщал портал «Невские новости», в Санкт-Петербурге с начала кампании вакцинации привито более 906 тыс. человек, из них более 712 тыс. завершили цикл вакцинации.

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