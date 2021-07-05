Московский ЗАГС представил свой проект на Урбанистическом форуме
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Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
Программа по регистрации брака на выездных площадках столицы является единственным проектом такого масштаба в России.
Так, каждую пятницу и субботу молодожёны могут заключить брак на одной из 10—15 площадок по выбору.
С начала 2021 года такой возможностью воспользовались около 3,5 тыс. пар.
Как отмечается, самой популярной площадкой для бракосочетания с начала года оказался один из ресторанов в башне «Око» на территории Москва-Сити.
Также в рейтинг попали особняк Спиридонова и особняк на Волхонке.
В текущем году соответствующий список пополнился в том числе павильоном «Космос» на ВДНХ и Московской канатной дорогой.
Как сообщала НСН в апреле, в МФЦ Москвы будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.