В Приморье около 36 тысяч детей отдохнули в лагерях за первую смену
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как рассказали в правительстве региона, в начале лета на территории края функционировало 470 детских организаций — в том числе 431 лагерь дневного пребывания для труда и отдыха.
Такой формат — самый востребованный в крае.
Также в Приморье действовали лагеря круглосуточного пребывания.
Как подчеркнула представитель краевого Минобразования Наталья Гришина, детский отдых планируется с учётом эпидемиологической обстановки в регионе.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.