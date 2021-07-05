В Приморье около 36 тысяч детей отдохнули в лагерях за первую смену

В ходе первой смены летней оздоровительной кампании в Приморье почти 36 тыс. детей съездили в различные лагеря и санатории.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как рассказали в правительстве региона, в начале лета на территории края функционировало 470 детских организаций — в том числе 431 лагерь дневного пребывания для труда и отдыха.

Такой формат — самый востребованный в крае.

Также в Приморье действовали лагеря круглосуточного пребывания.

Как подчеркнула представитель краевого Минобразования Наталья Гришина, детский отдых планируется с учётом эпидемиологической обстановки в регионе.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.