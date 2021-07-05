В Москве в рамках программы «Мой район» обустроят более 2 тысяч дворов в 2021 году

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу программы «Мой район».

«В этом году по программе мэра Москвы «Мой район» планируется благоустроить более 2 тыс. дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список», — приводятся в материале слова Сергуниной.

При этом из недавно законченных проектов она отметила Школьную улицу с исторической застройкой в Таганском районе и фестивальную площадку в японском стиле в Куркине.

А благоустроенную набережную Москвы-реки в Капотне можно считать общегородской достопримечательностью, добавила вице-мэр.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.