Мантуров назвал сроки начала производства автомобилей на водороде в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сроках начала производства в России автомобилей на водороде и электромобилей.

«Я думаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год», — цитирует ТАСС Мантурова.

Он подчеркнул, что «до определённого момента производство автомобилей на водороде не будет массовым».

«А что касается электромобилей, то это произойдёт даже раньше», — добавил министр.

По словам главы Минпромторга, выпуск электромобилей начнётся раньше 2024 года.

Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы электромобилей в России.