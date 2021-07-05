Мантуров назвал сроки начала производства автомобилей на водороде в России
«Я думаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год», — цитирует ТАСС Мантурова.
Он подчеркнул, что «до определённого момента производство автомобилей на водороде не будет массовым».
«А что касается электромобилей, то это произойдёт даже раньше», — добавил министр.
По словам главы Минпромторга, выпуск электромобилей начнётся раньше 2024 года.
Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы электромобилей в России.