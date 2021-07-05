Мантуров назвал сроки начала производства автомобилей на водороде в России

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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сроках начала производства в России автомобилей на водороде и электромобилей.

«Я думаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год», — цитирует ТАСС Мантурова.

Он подчеркнул, что «до определённого момента производство автомобилей на водороде не будет массовым».

«А что касается электромобилей, то это произойдёт даже раньше», — добавил министр.

По словам главы Минпромторга, выпуск электромобилей начнётся раньше 2024 года.

Ранее независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы электромобилей в России.

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