Мишустин: распространение COVID-19 создало риски для макроэкономической стабильности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса заявил, что «распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю».
Мишустин: распространение COVID-19 создало риски для макроэкономической стабильности
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации... Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что «ряд отраслей экономики — это розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор — смогли воспользоваться открывшимися возможностями, и те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьёзное конкурентное преимущество на рынке».

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.

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