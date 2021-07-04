Мишустин заявил об открытости российской экономики для европейских коллег

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса заявил, что экономика России остаётся открытой для европейских коллег.

«В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнёрами. Подчеркну — конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества. Наша экономика остаётся открытой для европейских коллег, и мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнёрства», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, можно ли полностью отказаться от доллара в экономике.