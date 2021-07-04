Прокуратура начала проверку после инцидента с вертолётом в КБР
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«Сегодня около 10:00 недалеко от города Прохладного Кабардино-Балкарской Республики, задев линию электропередачи, совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2», — заявили в ведомстве.
Проведение проверки поручено Нальчикской транспортной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии при проведении сельскохозяйственных работ вертолёт совершил жёсткую посадку.
ЧП произошло при орошении сельхозугодий. По предварительным данным, пострадавших нет.