Прокуратура начала проверку после инцидента с вертолётом в КБР

Транспортная прокуратура в Кабардино-Балкарии проведёт проверку обеспечения безопасности полётов после того, как в республике совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2.

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«Сегодня около 10:00 недалеко от города Прохладного Кабардино-Балкарской Республики, задев линию электропередачи, совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-2», — заявили в ведомстве. Проведение проверки поручено Нальчикской транспортной прокуратуре. Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии при проведении сельскохозяйственных работ вертолёт совершил жёсткую посадку. ЧП произошло при орошении сельхозугодий. По предварительным данным, пострадавших нет.