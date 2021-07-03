Задержаны подозреваемые в избиении активиста из Тамбовской области

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Полиция задержала трёх жителей Тамбовской области, которые напали на местного активиста, обратившегося на прямую линию к президенту Владимиру Путину с жалобой на строительство мусорного полигона.
Задержаны подозреваемые в избиении активиста из Тамбовской области
  • РИА Новости

Как отметили в МВД, 1 июля в дежурную часть по Сосновскому району обратился житель Берёзовки и сообщил, что неизвестные нанесли телесные повреждения его отцу.

«Предварительно установлено, что трое злоумышленников встретили потерпевшего возле его дома, нанесли три ножевых ранения и скрылись. Пострадавший госпитализирован», — добавили там.

После нападения было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемые задержаны, они арестованы.

«Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления», — заявили в полиции. Расследование продолжается.

2 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сделает запрос в МВД по поводу ситуации с избиением активиста, который обратился к властям с просьбой не допустить строительство мусорного полигона.

Как сообщало РИА Новости, 30 июня, в день прямой линии, активисту порезали колесо автомобиля, а 1 июля на него напали около дома.

По словам представителя областной администрации, у нападения на Романа Герасимова «есть несколько возможных сценариев».

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