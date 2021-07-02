В МТПП рассказали о мерах поддержки предпринимателей
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Об этом сообщает НСН.
С таким заявлением Платонов выступил в ходе дискуссии «Инфраструктурное развитие городов» в рамках Московского урбанистического форума. Он рассказал участникам об основных проектах, призванных помогать предпринимателям. В частности, это онлайн-платформа «Бизнес-маркет».
Со своей стороны, начальник управления поддержки и развития предпринимательства Департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин отметил, что даже в 2020 году количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Москве увеличилось.
Как уточнил Дерюгин, каждый третий работник занят в данной сфере, а это более 3,5 млн человек, с учётом самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с kp.ru рассказал о мерах поддержки, необходимых отечественному бизнесу.