В МТПП рассказали о мерах поддержки предпринимателей

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Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов заявил, что предложения, поступавшие от предпринимательского сообщества, нашли отражение во всех пяти антикризисных пакетах мер господдержки правительства столицы.
В МТПП рассказали о мерах поддержки предпринимателей
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Об этом сообщает НСН.

С таким заявлением Платонов выступил в ходе дискуссии «Инфраструктурное развитие городов» в рамках Московского урбанистического форума. Он рассказал участникам об основных проектах, призванных помогать предпринимателям. В частности, это онлайн-платформа «Бизнес-маркет».

Со своей стороны, начальник управления поддержки и развития предпринимательства Департамента предпринимательства и инновационного развития Александр Дерюгин отметил, что даже в 2020 году количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Москве увеличилось.

Как уточнил Дерюгин, каждый третий работник занят в данной сфере, а это более 3,5 млн человек, с учётом самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с kp.ru рассказал о мерах поддержки, необходимых отечественному бизнесу.

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