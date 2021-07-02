В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство спортобъектов
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Их возводят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева», — отмечается в сообщении.
В частности, на выделенные средства строят шесть объектов в посёлке Супсех города Анапы, в городе Сочи и в нескольких станицах.
В течение года должны быть запущены работы ещё на шести объектах.
Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.