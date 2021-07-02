В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство спортобъектов

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В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство 22 спортивных объектов.
В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство спортобъектов
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Их возводят по поручению главы региона Вениамина Кондратьева», — отмечается в сообщении.

В частности, на выделенные средства строят шесть объектов в посёлке Супсех города Анапы, в городе Сочи и в нескольких станицах.

В течение года должны быть запущены работы ещё на шести объектах.

Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.

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