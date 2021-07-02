В «Векторе» рассказали о тестировании «ЭпиВакКороны» среди детей и подростков
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Об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, пишет ТАСС.
«Мы понимаем ваше беспокойство... С учётом полной безопасности вакцины «ЭпиВакКорона» для совершеннолетних мы уверены, что не потребуется изменять состав вакцины при переходе на подростков и детей», — сказал он.
Представитель научного центра отметил, что клинические испытания отечественной вакцины на подростках в возрасте 15—17 лет начнутся только тогда, когда будут проведены соответствующие тесты с совершеннолетними добровольцами. По его словам, только после этого можно будет исследовать воздействие препарата на детях в возрасте от 10 до 14 лет и далее, постепенно снижая возрастные группы до новорождённых.
Ранее сообщалось, что на данный момент в стране «ЭпиВакКороной» привито более миллиона человек. Всего в России произведено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».