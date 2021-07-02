В «Векторе» рассказали о тестировании «ЭпиВакКороны» среди детей и подростков

Короткая ссылка
Состав «ЭпиВакКороны» для вакцинации от коронавируса детей и подростков менять не потребуется, а клинические испытания препарата среди несовершеннолетних начнутся по завершении тестирования на добровольцах старше 18 лет.
В «Векторе» рассказали о тестировании «ЭпиВакКороны» среди детей и подростков
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, пишет ТАСС.

«Мы понимаем ваше беспокойство... С учётом полной безопасности вакцины «ЭпиВакКорона» для совершеннолетних мы уверены, что не потребуется изменять состав вакцины при переходе на подростков и детей», — сказал он.

Представитель научного центра отметил, что клинические испытания отечественной вакцины на подростках в возрасте 15—17 лет начнутся только тогда, когда будут проведены соответствующие тесты с совершеннолетними добровольцами. По его словам, только после этого можно будет исследовать воздействие препарата на детях в возрасте от 10 до 14 лет и далее, постепенно снижая возрастные группы до новорождённых.

Ранее сообщалось, что на данный момент в стране «ЭпиВакКороной» привито более миллиона человек. Всего в России произведено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить