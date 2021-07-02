Бизнесмены Москвы воспользовались услугами на mos.ru около 1 млн раз в 2020 году

Предприниматели Москвы воспользовались электронными услугами на mos.ru около 1 млн раз в 2020 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий.

На портале зарегистрировано более 338 тыс. корпоративных кабинетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

«Использование цифровой экосистемы города значительно упрощает для предпринимателей коммуникацию с госорганами и между собой», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, бизнесу доступно более 200 онлайн-услуг и сервисов. Они собраны в общем каталоге, говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», Сергунина заявила, что цифровизация многих сфер жизни позволила создать новую модель взаимодействия человека с городом.