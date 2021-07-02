Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России

Эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.

«Владельцы новоприобретённого жилья постепенно начинают его продавать. Когда наблюдается спад спроса, цена идёт вниз. Это закон экономики, он действует во всех сферах: и в акциях на фондовом рынке, и на рынке недвижимости», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её мнению, в будущем ожидается снижение интереса к недвижимости, и не исключено резкое снижение цен на жильё в ближайшие год-два.

«Это обусловлено тем, что люди накупили много квартир и они оценивают недвижимость как инвестицию. Естественно, чтобы заработать, они будут стараться выгодно её продавать», — пояснила Кузнецова.

Как отметила эксперт, спекулятивного спроса при этом не будет, что скажется и на ценах.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.