Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России

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Эксперт по управлению финансами и инвестициям Юлия Кузнецова прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.
Эксперт прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России
  • РИА Новости

«Владельцы новоприобретённого жилья постепенно начинают его продавать. Когда наблюдается спад спроса, цена идёт вниз. Это закон экономики, он действует во всех сферах: и в акциях на фондовом рынке, и на рынке недвижимости», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её мнению, в будущем ожидается снижение интереса к недвижимости, и не исключено резкое снижение цен на жильё в ближайшие год-два.

«Это обусловлено тем, что люди накупили много квартир и они оценивают недвижимость как инвестицию. Естественно, чтобы заработать, они будут стараться выгодно её продавать», — пояснила Кузнецова.

Как отметила эксперт, спекулятивного спроса при этом не будет, что скажется и на ценах.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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