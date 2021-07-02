Губернатор Костромской области привился от коронавируса

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Переболел коронавирусом в октябре. Антитела есть, но больше так болеть не хочу. Записывался в нашу больницу на вакцинацию от коронавируса. Назначили на сегодня. Врач, который осматривал перед вакцинацией, рекомендовал «Спутник V». Им и привился», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ситников призвал граждан пройти вакцинацию от коронавируса.

В октябре 2020 года сообщалось, что губернатор Костромской области выздоровел после заболевания COVID-19.