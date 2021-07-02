В Ленинградской области рассказали о реконструкции исторических храмов и усадеб

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили о продолжении работ по возрождению храмов и усадеб творческой интеллигенции. В 2022 году планируется начать масштабную реставрацию храма Рождества Пресвятой Богородицы XVI века в деревне Лиственка Бокситогорского района.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Параллельно с Согиницами мы восстанавливаем храм Рождества Богородицы в Гимреке 1650—1695 годов постройки. Работы на этом объекте были приостановлены в связи с вновь выявленными особенностями в состоянии сруба. В результате в проект реставрации были внесены изменения. Подходят к концу работы на часовне Петра и Павла XVII века из села Заозёрье Подпорожского района. До конца года часовня вернёт свой исторический облик. Движемся строго по плану», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Он также отметил, что до конца года будут начаты работы ещё на трёх знаковых объектах. Речь идёт об усадьбе Набоковых в Рождествено, доме-музее Павла Щербова в Гатчине и деревянном особняке в Новой Ладоге.

Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.