Исполняющим обязанности ректора ВШЭ назначен Никита Анисимов

Короткая ссылка
На пост исполняющего обязанности ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов — ректор Дальневосточного федерального университета.
Исполняющим обязанности ректора ВШЭ назначен Никита Анисимов
  • © Пресс-служба ДВФУ

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на учёном совете вуза.

«С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» назначен Никита Юрьевич Анисимов», — цитирует его ТАСС.

Накануне сообщалось, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, который он занимал на протяжении 28 лет. Он будет научным руководителем ВШЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить