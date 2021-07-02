Исполняющим обязанности ректора ВШЭ назначен Никита Анисимов

На пост исполняющего обязанности ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов — ректор Дальневосточного федерального университета.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на учёном совете вуза.

«С сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» назначен Никита Юрьевич Анисимов», — цитирует его ТАСС.

Накануне сообщалось, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора Высшей школы экономики, который он занимал на протяжении 28 лет. Он будет научным руководителем ВШЭ.