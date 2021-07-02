Бастрыкин поставил на контроль ход дела о ЧП с газом в Нижнем Новгороде

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде.
Бастрыкин поставил на контроль ход дела о ЧП с газом в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

«Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведённых следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что представители СК России совместно с криминалистами и экспертами проводят осмотр места происшествия.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали три человека.

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