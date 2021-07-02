Бастрыкин поставил на контроль ход дела о ЧП с газом в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
«Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведённых следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что представители СК России совместно с криминалистами и экспертами проводят осмотр места происшествия.
Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали три человека.