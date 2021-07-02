В Подмосковье возросло число обращений о перегревах животных

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Ветеринары Московской области приняли свыше 70 обращений о перегревах животных в июне.
В Подмосковье возросло число обращений о перегревах животных
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, тепловой удар опасен не только для человека, но и для животного.

«В ветеринарных клиниках Подмосковья увеличились случаи обращений с питомцами, получившими тепловой удар... В жаркую погоду достаточно нескольких минут, чтобы у питомца в закрытом пространстве уже начался перегрев организма», — сказал Воскресенский.

Отмечается, что у перегревшихся животных наблюдаются жажда, температура, беспокойство и возбуждение, которое впоследствии сменяется угнетением, снижением реакции и ослаблением рефлексов.

Ранее ветеринар и президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor рассказал, каким домашним животным необходима помощь владельцев в жару.

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