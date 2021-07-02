В Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарёва, приоритетным направлением развития городской инфраструктуры остаётся строительство метрополитена.
Он добавил, что к 2024 году власти также планируют открыть движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4 (Московский центральный диаметр).
Кроме того, будет запущена система скоростных хордовых магистралей.
Как сообщал сайт «Невские новости», Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».