В Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году

Власти Москвы планируют завершить работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к 2024 году, что позволит сформировать единый транспортный каркас города.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарёва, приоритетным направлением развития городской инфраструктуры остаётся строительство метрополитена.

Он добавил, что к 2024 году власти также планируют открыть движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4 (Московский центральный диаметр).

Кроме того, будет запущена система скоростных хордовых магистралей.

Как сообщал сайт «Невские новости», Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».