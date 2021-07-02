Крупнейшие парки Москвы планируют соединить велодорожками

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме заявил, что крупнейшие парки столицы планируют соединить велодорожками.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Проект получил название «Зелёное кольцо». Его реализуют в течение трёх лет.

«Один из больших проектов, который мы точно реализуем (на это требуется время, но результат будет точно позитивным и положительным), — это наш проект «Зелёное кольцо», который свяжет велодорожками все крупнейшие зелёные парки Москвы. Потребуется ещё три — три с половиной года для его реализации. Но по объёму и по возможности поездок на велосипедах это будет один из крупнейших в Европе проектов, крайне комфортный и востребованный», — сказал Ликсутов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах развития дорожной инфраструктуры.