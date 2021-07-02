Жители Подмосковья выберут места для станций мониторинга воздуха

В Московской области жители смогут выбрать места для установки постов мониторинга качества воздуха.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования.

В настоящее время в Московской области функционирует 95 таких постов.

В скором времени установят ещё 90 точек для наблюдения за качеством воздуха.

Так, жителям предложили выбрать места для их установки.

Своё мнение по этому вопросу можно выразить на портале «Добродел».

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.