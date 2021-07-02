В Подмосковье решили более 130 тысяч проблем жителей в сфере ЖКХ в 2021 году

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В пресс-службе Госжилинспекции Московской области рассказали, что за первое полугодие 2021 года управляющие компании решили более 130 тыс. вопросов жителей региона, связанных с ЖКХ.
В Подмосковье решили более 130 тысяч проблем жителей в сфере ЖКХ в 2021 году
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом сообщает телеканал «360».

«В первом полугодии 2021 года управляющие организации Подмосковья решили более 130 тыс. жилищно-коммунальных проблем жителей, о которых те сообщили в единую диспетчерскую службу. Этот показатель на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Среди самых популярных обращений выделили пять тем: уборка подъездов, ремонт дверей, замена лампочек в подъездах, ремонт лифтов, окраска и штукатурка стен и потолков.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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