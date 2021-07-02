В Подмосковье собственники квартир смогут устраивать собрания онлайн

В Московской области стартовал пилотный проект по проведению электронных собраний собственников квартир с помощью портала госуслуг.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

Проект реализовали Минцифры России вместе с Министерством строительства России и Министерством ЖКХ Московской области.

Для удобства жителей региона запустили мобильное приложение «Госуслуги Дом». Оно соединяет данные с ГИС ЖКХ и ЕИАС ЖКХ Московской области.

«В качестве пилотного городского округа выбраны Химки. Далее возможность проводить общие собрания собственников с помощью приложения «Госуслуги Дом» будет доступна всем жителям Подмосковья», — отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Как ранее сообщал портал Nation News, директор автономной некоммерческой организации «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты России Ольга Аринцева рассказала о платежах, влияющих на уровень содержания дома.