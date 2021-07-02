Мэр Коломны найден мёртвым в квартире

Мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев найден мёртвым в своей квартире, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главка Ольгу Врадий, чиновник был обнаружен мёртвым 2 июля в городском округе Коломна в собственной квартире.

«Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников», — сказала она.

В настоящее время специалисты осматривают место происшествия.