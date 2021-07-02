Мэр Коломны найден мёртвым в квартире
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Как передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главка Ольгу Врадий, чиновник был обнаружен мёртвым 2 июля в городском округе Коломна в собственной квартире.
«Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников», — сказала она.
В настоящее время специалисты осматривают место происшествия.