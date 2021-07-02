ТАСС: газовые баллончики взорвались на балконе дома в центре Москвы
Три газовых баллончика взорвались на балконе жилого дома на Качалинской улице в центре Москвы, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
«На балконе на восьмом этаже взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в квартире в момент ЧП находилась одна женщина.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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