ТАСС: газовые баллончики взорвались на балконе дома в центре Москвы

Три газовых баллончика взорвались на балконе жилого дома на Качалинской улице в центре Москвы, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

«На балконе на восьмом этаже взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок», — сказал собеседник агентства. По его словам, в квартире в момент ЧП находилась одна женщина. По предварительным данным, пострадавших нет.