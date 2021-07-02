Продажи автомобилей с пробегом выросли на 37% в России

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Эксперты «Авито Авто» выяснили, что продажи подержанных автомобилей в России по итогам II квартала 2021 года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи автомобилей с пробегом выросли на 37% в России
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отмечается, средняя стоимость подержанных автомобилей во II квартале 2021 года, согласно исследованию, выросла на 25,9% по сравнению со II кварталом 2020 года.

В итоге средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 340 тыс. рублей.

Рейтинг самых востребованных на вторичном авторынке брендов возглавила Lada.

Вторую строчку занимает Toyota, а третью — Hyundai. 

Рост цен на вторичном авторынке наблюдается во всех регионах страны.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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