Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, пострадали три человека, повреждено имущество. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшие госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Устанавливаются причины произошедшего, на месте работают экстренные службы.

Начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде.