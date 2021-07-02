Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Нижнем Новгороде

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Прокуратура Нижегородской области начала проверку после взрыва газа в трёхэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека.
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Нижнем Новгороде
  • © ГУ МВД по Нижегородской области

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, пострадали три человека, повреждено имущество. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшие госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Устанавливаются причины произошедшего, на месте работают экстренные службы.

Начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде.

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