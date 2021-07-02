Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Нижнем Новгороде
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«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, пострадали три человека, повреждено имущество. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшие госпитализированы», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
Устанавливаются причины произошедшего, на месте работают экстренные службы.
Начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде.