В ОНК рассказали о состоянии задержанного накануне бизнесмена Виктора Батурина
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«Батурин содержится в трёхместной камере, поскольку он сам ранее судимый, то и соседи у него тоже судимые, сейчас подозреваемые в краже», — пояснил правозащитник.
По его словам, Батурин жалоб на условия содержания не имеет, говорит, что изолятор хороший, и не изменился с 2011 года, когда его арестовали в первый раз.
«Тогда тут тоже чисто было», — вспоминает Батурин.
Собеседник RT отметил, что бизнесмен выглядит хорошо, шутит.
«Обидно, конечно, что так получилось, но бодрости духа не теряю», — привёл Мельников слова Батурина, который рассказал, что его дело связано с попыткой отсудить акции фирмы «Интеко».
Акции, как он считает, принадлежат ему.
«Это старая история», — сказал Батурин правозащитникам, не исключив, что может получить 3 года лишения свободы.
Ранее адвокат Батурина Татьяна Тонова заявила СМИ, что вину он не признает.
Ожидается, что 2 июля суд изберёт бизнесмену меру пресечения.
Ранее СМИ сообщали о том, что Виктор Батурин неоднократно судился с «Интеко».
Виктор Батурин — брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной — в 2011 был признан виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании.
Он был приговорён в 2013 году к семи годам лишения свободы.
22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.