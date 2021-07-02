В ОНК рассказали о состоянии задержанного накануне бизнесмена Виктора Батурина

Бизнесмен Виктор Батурин, задержанный по подозрению в мошенничестве, провёл ночь в ИВС на Петровке. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. Он уточнил, что предпринимателя поместили в трёхместную камеру вместе с ранее судимыми, однако жалоб у Батурина на содержание нет. Вспоминая свой первый арест в 2011 году, когда он также оказался на Петровке, бизнесмен сообщил, что условия не изменились.

«Батурин содержится в трёхместной камере, поскольку он сам ранее судимый, то и соседи у него тоже судимые, сейчас подозреваемые в краже», — пояснил правозащитник.

По его словам, Батурин жалоб на условия содержания не имеет, говорит, что изолятор хороший, и не изменился с 2011 года, когда его арестовали в первый раз.

«Тогда тут тоже чисто было», — вспоминает Батурин.

Собеседник RT отметил, что бизнесмен выглядит хорошо, шутит.

«Обидно, конечно, что так получилось, но бодрости духа не теряю», — привёл Мельников слова Батурина, который рассказал, что его дело связано с попыткой отсудить акции фирмы «Интеко».

Акции, как он считает, принадлежат ему.

«Это старая история», — сказал Батурин правозащитникам, не исключив, что может получить 3 года лишения свободы.

Ранее адвокат Батурина Татьяна Тонова заявила СМИ, что вину он не признает.

Ожидается, что 2 июля суд изберёт бизнесмену меру пресечения.

Ранее СМИ сообщали о том, что Виктор Батурин неоднократно судился с «Интеко».

Виктор Батурин — брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной — в 2011 был признан виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Позже в отношении него возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании.

Он был приговорён в 2013 году к семи годам лишения свободы.

22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.