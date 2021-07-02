Заммэра Бочкарёв рассказал о «фантастическом рывке» в развитии Московского метрополитена

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в беседе с RT рассказал о развитии Московского метрополитена.

«Есть разумные, целесообразные этапы по строительству метро. С 1936 года по 2010-й было построено порядка 305 км метро, не считая веток депо и т. д. Это 178 станций. Мы за период с 2010-го по 2020-й построили 177 км и фактически 60 станций подземного метро, ну и мы считаем станции МЦК (плюс 30) — это фактически наше наземное метро, потому что оно работает по режиму, близкому к метро», — сказал он на полях Московского урбанистического форума.

По его словам, в дальнейшем такими огромными темпами строить метро не планируется, будет переход к «более тонким настройкам», например, власти могут точечно подойти к продлению существующих линий, к их соединению. 

«Мы 90 станций построили, порядка 25—30 планируем в ближайшие четыре года, и буквально в течение двух лет мы спланируем новые проекты — уже за пределами первого, мощнейшего этапа, для того чтобы начинать тонкие настройки», — отметил Бочкарёв.

Он подчеркнул, что это будут не единичные станции, но уже не в таком масштабе.

«Мы сделали рывок просто фантастический, запредельный. У нас были свои технологии, свои методы, вовлечённость, героический труд ежедневный, но дальше мы перейдём в более спокойный режим», — добавил он.

Ранее компания «Трансмашхолдинг» в рамках Московского урбанистического форума показала головной вагон нового состава пассажирского поезда «Иволга 3.0». Поезд создан для использования в режиме наземного метро. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить