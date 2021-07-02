В Центробанке рассказали о дизайне новых банкнот

Зампреда Банка России Михаил Алексеев рассказал об изображениях, которые, вероятно, могут появиться на купюрах достоинством 1000 и 5000 руб.

«На обновлённой купюре достоинством в 1000 руб. с большой долей вероятности могут появиться ... собор Александра Невского, Главный ярмарочный дом и Чкаловская лестница», — заявил Алексеев в беседе с «Известиями».

Отмечается, что на новом дизайне банкнот в 5000 руб. могут появиться екатеринбургская Плотинка и Дом Севастьянова.

При этом Алексеев подчеркнул, что не может заранее предсказать решение совета директоров ЦБ по выбору нового дизайна купюр.

Ранее В Центробанке рассказали о новом дизайне для купюр достоинством в 100 рублей.

В марте стало известно, что Банк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот.