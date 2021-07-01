Около 550 тонн старой электроники сдали на переработку в Подмосковье за полгода

Около 550 тонн старой электроники сдали на переработку в Московской области за полгода.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона Андрей Разин, экологическую акцию организуют уже пятый год по программе «Школа утилизации: электроника».

За пять лет утилизировали 4250 тонн электроники. На вторичное сырьё отправлено 95%.

«Мы призываем все городские округа организовывать для жителей региона пункты приёма отслужившей электроники — постоянные или в дни проведения акций в вашем городе», — сказала, со своей стороны, исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

Лидерами по сбору признаны Щёлково, Коломна, Одинцово, Люберцы и Орехово-Зуево.

Ранее ОТР сообщало, что в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.