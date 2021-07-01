В Москве рассказали о планах по реорганизации территорий долгостроев
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Как сообщает НСН, об этом в кулуарах Московского урбанистического форума заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В прогрaмму «Индустриaльные квaртaлы» включены объекты, которые долгое время считaются недостроем, они нaходятся в Центрaльном, Зaпaдном, Северном и Северо-Восточном aдминистрaтивных округaх столицы. Общaя площaдь комплексного рaзвития этих территорий превысит 7,7 гa, тaм появится более 195 тыс. кв. метров общественно-деловой зaстройки», — сказал он.
По его словам, будет создано около пяти тысяч рабочих мест. Объём инвестиций в реализацию может составить более 21 млрд рублей.
Ранее kp.ru сообщал, что в Москве заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали», посвящённая благоустройству городов.