В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.

Как сообщает НСН, об этом в кулуарах Московского урбанистического форума заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прогрaмму «Индустриaльные квaртaлы» включены объекты, которые долгое время считaются недостроем, они нaходятся в Центрaльном, Зaпaдном, Северном и Северо-Восточном aдминистрaтивных округaх столицы. Общaя площaдь комплексного рaзвития этих территорий превысит 7,7 гa, тaм появится более 195 тыс. кв. метров общественно-деловой зaстройки», — сказал он.

По его словам, будет создано около пяти тысяч рабочих мест. Объём инвестиций в реализацию может составить более 21 млрд рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали», посвящённая благоустройству городов.