Автоэксперт прокомментировал идею об увеличении допустимой скорости на ряде дорог
- РИА Новости
«Увеличение скорости на дорогах, имеющих возможность для скоростного движения, приведёт к комфорту для многих водителей, так как эта скорость небольшая», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, на платных дорогах, на федеральных трассах предусмотрено всё для ускорения транспортного средства.
Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников в беседе с газетой «Известия» заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.