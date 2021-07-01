Автоэксперт прокомментировал идею об увеличении допустимой скорости на ряде дорог

Координатор экспертного совета по взаимодействию с автомобильными объединениями при комитете Госдумы, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев высказал своё мнение о том, что в ГИБДД рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.

«Увеличение скорости на дорогах, имеющих возможность для скоростного движения, приведёт к комфорту для многих водителей, так как эта скорость небольшая», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на платных дорогах, на федеральных трассах предусмотрено всё для ускорения транспортного средства.

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников в беседе с газетой «Известия» заявил, что в ведомстве рассматривают возможность увеличения допустимой скорости до 150 км/ч на некоторых участках дорог.