Психотерапевт дал советы по защите пожилых граждан от мошенников

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Психотерапевт и психолог Евгений Фомин дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.
Психотерапевт дал советы по защите пожилых граждан от мошенников
  • Pixabay

«Необходимо донести до пожилых людей мысль: если поступает сигнал из внешнего мира о необходимости срочно принять решение, не следует этого делать сиюминутно. Понятно, я не имею в виду какие-то серьёзные ситуации, когда, например, необходимо вызвать скорую при сильных болях», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, злоумышленники обычно не дают времени подумать, чтобы человек не успел прийти в себя, и важно перехватить инициативу.

«Очень часто представляются сотрудниками газовой службы — мол, нужно срочно поставить счётчик, датчик газа, — либо со слезами на глазах просят деньги на гуманитарные вещи, сборы, пожертвования», — предупредил Фомин.

Как отметил эксперт, в таком случае нужно найти телефон организации и самостоятельно позвонить туда.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объём мошенничества на сайтах объявлений составил почти 1,4 млрд рублей.

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