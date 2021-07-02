В Москве создадут современные площадки для выгула собак
- РИА Новости
В рамках исследования при поддержке программы «Мой район» выяснилось, что сейчас в Москве работает порядка 700 площадок для 1 миллиона домашних собак, однако не все они востребованы, поскольку либо находятся в плохом состоянии, либо расположены слишком далеко от дома.
В связи с этим специалисты предложили пересмотреть нормативно-правовую базу, а также требования к проектированию и сооружению площадок.
Площадки нового типа для выгула и дрессировки собак будут созданы до конца года в Ясеневе, Северном Медведкове, а также в Можайском и Лосиноостровском районах столицы.
В каждом из районов эксперты встретились с местными жителями и выяснили их потребности и желания.
«Новые площадки — это не только про дружбу собак и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между владельцами животных и жителями, у которых их нет. Такие площадки сберегут много нервов московским собаководам и позволят достичь успехов в тренировках для их подопечных», — рассказал общественный деятель Тимофей Баженов, волонтёры движения которого участвовали в опросе жителей Лосиноостровского района.
В рамках онлайн-выставки «Город: детали» также показано, каким будет наполнение площадок для животных.