В Москве создадут современные площадки для выгула собак

В четырёх московских районах появятся новые современные площадки для выгула собак. Пилотный проект запущен программой мэра Москвы «Мой район» по итогам исследования запросов горожан на функциональное наполнение мест для выгула домашних животных.

В рамках исследования при поддержке программы «Мой район» выяснилось, что сейчас в Москве работает порядка 700 площадок для 1 миллиона домашних собак, однако не все они востребованы, поскольку либо находятся в плохом состоянии, либо расположены слишком далеко от дома.

В связи с этим специалисты предложили пересмотреть нормативно-правовую базу, а также требования к проектированию и сооружению площадок.

Площадки нового типа для выгула и дрессировки собак будут созданы до конца года в Ясеневе, Северном Медведкове, а также в Можайском и Лосиноостровском районах столицы.

В каждом из районов эксперты встретились с местными жителями и выяснили их потребности и желания.

«Новые площадки — это не только про дружбу собак и их хозяев, это также про добрососедское уважительное отношение между владельцами животных и жителями, у которых их нет. Такие площадки сберегут много нервов московским собаководам и позволят достичь успехов в тренировках для их подопечных», — рассказал общественный деятель Тимофей Баженов, волонтёры движения которого участвовали в опросе жителей Лосиноостровского района.

В рамках онлайн-выставки «Город: детали» также показано, каким будет наполнение площадок для животных.