Автоэксперт рассказал о причинах спуска колёс автомобиля

Специалист по подбору автомобилей и автоинструктор Григорий Янц рассказал о причинах спуска колёс машины.

В беседе с Inforeactor он заявил, что самая распространённая и очевидная причина — повреждение шины в виде прокола или пореза.

«При таком раскладе колесо, скорее всего, спустит очень быстро, — сказал эксперт.

Среди неявных причин медленного и систематического падения давления в шинах он выделил неплотное прилегание шины к колёсному диску, а также прохудившийся ниппель или вентиль колёсного диска.

Ещё одной причиной может быть слишком старая и от этого уже неэластичная резина самой шины.

«С собой всегда необходимо иметь запасное колесо, а если поездка дальняя, то лучше несколько, а ещё пару разнообразных ремонтных наборов для бескамерных шин», — посоветовал Янц.

По его словам, также необходимы домкрат, баллонный ключ, воздушный компрессор для накачки шин.

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